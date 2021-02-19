Ушел из больницы и не вернулся: пропавшего без вести мужчину ищут три месяца в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске вот уже три месяца безуспешно продолжаются поиски 43-летнего Дмитрия Соснина из села Харат. В ноябре 2020 года мужчина, не предупредив врачей, ушел из иркутской областной больницы, в микрорайоне Юбилейный, и не вернулся. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего мужчины. Его рост 184 см, среднего телосложения, глаза карие, темные волосы с сединой. В день ухода из больницы был одет в черную куртку, темно-синий свитер, черное трико, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дмитрия Соснина, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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