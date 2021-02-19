Еще 245 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 подхватили еще 245 человек. За все время распространения опасной инфекции в Приангарье уже 53 759 зараженных. Госпитализировано на данный момент 1770 сибиряков.

Увы, но продолжает расти и количество умерших от коронавируса. За сутки скончались еще 8 пациентов. Всего, от COVID-19 ушли из жизни 1 820 жителей региона. Еще 221 умер от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил 1 человек.

Есть и приятные новости. 49 778 сибиряков уже победили опасную болезнь. Выздоровело еще 384 человека.

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