В пожаре на ул. Бабушкина в Иркутске погибла женщина. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Деревянный двухэтажный дом на ул. Бабушкина 3а в Иркутске загорелся утром. Сообщение о ЧП поступило пожарным в 7.19 в субботу, 20 февраля. Они сразу же выехали на место.

-Из дома до приезда пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались десять жильцов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. -В ходе разведки на втором этаже была обнаружена погибшая женщина.

Уже через час, в 8.30 утра распространение огня было остановлено. Сейчас задача пожарных - потушить горящий дом. Потом дознаватели МЧС будут выяснять, из-за чего все произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец убитой соседом 9-летней девочки из Читы опубликовал видео с рассказом о трагедии( подробности)