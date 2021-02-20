МЧС: ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На озере Байкал инспекторы ГИМС переведены на усиленный режим работы. Это требует обстановка. С одной стороны на большинстве водоемов достаточно крепкий лед - от 50 до 80 сантиметров, но гарантии нет. Много теплых дней и снега. Вот он и разрушается. А многочисленные туристы как раз рванули отдыхать.

-Особое внимание уделяется озеру Байкал, где ледовая обстановка меняется ежедневно, - отметил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов. -Патрулирования и рейды запланированы и в популярных туристских местах. Там наблюдаются снежные надувы и сугробы до 20 сантиметров. Под ними скрываются промоины, трещины, нерпичьи и рыбацкие лунки. Опасность для туристов представляют и становые трещины, который имеют динамический характер.

В опасных местах стоят вешки, вывешены предупреждения. Какова ситуация в популярных местах отдыха?

В районе Слюдянки лед тонкий, от 10 до 40 сантиметров, пропитан талой водой. Кроме погоды, благодарим за это и землетрясение. А еще лед весь испещрен трещинами, кое-где есть промоины и нерпичьи лунки, их, кстати, раньше здесь не бывало.

На Ольхоне средняя толщина льда 60 сантиметров. Проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, становая трещина имеет динамический характер, её ширина - до полуметра. В районе острова Огой -трещина до полутора метров шириной. Есть и промоины во льду вблизи мысов Улирба, Шида, Улан-Хада. А у мыса Большой Кадильный "ожили" горячие источники. И лед стремительно тает.

Не миновали трещины и Листвянку. Начинаясь от мыса Толстый, трещина идет к Листвянке, потом - вдоль ее побережья к Бугульдейке. Иногда, в зависимости от температуры воздуха она расширяется до пары метров.