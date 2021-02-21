Иркутский худмузей приготовил интерактивные лекции и экскурсии 26-28 февраля. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем им. В.П. Сукачева

В конце февраля в Иркутском художественном музее приготовили сразу три интересных встречи для иркутян разных возрастов. Так, 26 числа, музейщики предлагают ребятам старше 10 лет разгадать «Головоломку искусства».

- Ребят ждет интерактивная лекция с элементами сторителлинга, - рассказали в музее. – Интересно будет школьникам среднего и старшего возраста. – Начало в 13.00 и в 15.30. Необходимо записываться заранее.

Запись нужна на каждое событие в музее, так как количество участников ограничено – для возможности соблюдения дистанции и всех санитарных норм, введенных во время пандемии.

27 числа 15.00 в гости ждут уже детей из начальных классов. Начинающих ценителей познакомят с тем, как все в музее устроено, хранится и работает во время обзорной экскурсии «Музей — храм муз». Это первый шаг большого путешествия в мир изобразительного искусства.

В воскресенье, 28 февраля, в здание на Ленина приглашают подростков и взрослых, возрастной ценз лекции «Женщина-художник: извилистый путь в истории искусства» - 14+. Ее проведут по открывшейся накануне выставке «Художницы. Искусство женщин XIX–ХХI вв.». В ее экспозиции более ста произведений - живопись, графика, скульптуры.

- Роль женщины-художницы в искусстве является актуальной темой современности. Женщина была, есть и будет не только вдохновителем, но и талантливейшим творцом прекрасных произведений, - отмечают в Художественном музее Иркутска.

ГДЕ и КОГДА

Иркутский художественный музей, ул. Ленина, 5

26, 27, 28 февраля

Цена билета: 27 и 28 числа – 70-150 руб., 26 – 150-300 руб.