Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в Иркутской области умерли еще 10 пациентов с коронавирусом, из них девять - непосредственно от инфекции. Об этом сообщили утром 22 февраля в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

Общее число зараженных коронавирусом достигло 54486, в том числе за сутки диагноз подтвердился у 240 пациентов. Суточный прирост, как уже сообщал сайт irk.kp.ru, постепенно снижается.

Победили болезнь 50711 жителей Иркутской области, из них 292 пациента выписались за прошедшие сутки. В больницах Приангарья все еще лечатся 1768 пациентов с коронавирусом.

Всего за время пандемии от коронавируса в нашем регионе умерли 1843 человека, от других болезней - 225 человек, у которых также нашли ковид.

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