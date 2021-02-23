Потолок обрушился в деревянном доме в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за обрушения потолка пришлось проснуться в ночь на 23 февраля жильцам деревянного дома по улице Декабрьских Событий в Иркутске. ЧП произошло в 03.20 в пристрое 4-квартирного дома, который был построен еще в 1917 году.

Известно, что в квартире пристроя на втором этаже проживали 2 женщины. Сейчас их отправили к родственникам. В пристрое на первом этаже жила семья из 4 человек, в том числе 2 детей. Им также уже подыскали временное жилье.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Что касается дома, то 23 февраля администрация Иркутска совместно со специалистами управляющей компании проведет его обследование.

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