Отключение света в Иркутске 24 февраля: электричество пропадет на двух улицах Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключение света в Иркутске 24 февраля запланировано на двух улицах. Так, в двух домах на Байкальской электричество пропадет с 9 утра до 12 дня. Там специалисты будут перетягивать провода. В нескольких домах на улице Вилюйская свет отключат с 9 утра, но дадут позже, в 13 часов.

- Компания просят жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщили в Иркутской электросетевой компании о причинах отключение света в Иркутске 24 февраля. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Кому-то придется потерпеть отключение света в Иркутске 24 февраля, а кому-то побыть без горячей воды. Кроме того, как уже сообщала "КП"-Иркутск, в 10 населенных пунктах Иркутского района в этот день также временно пропадет электричество.

Фото: аккаунт "Свет38" в соцсетях.