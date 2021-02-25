Пьяный водитель устроил погоню с полицейскими на трассе Сибирь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобиль «Хонда Торнео» привлек внимание сотрудников ГИБДД на трассе Сибирь. Ночью машина ехала на большой скорости. На требование полицейских остановиться иномарка только прибавила скорость. Началась погоня.

- Задержать водителя удалось в Аларском районе, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - По результатам освидетельствования у водителя-лихача было установлено состояние алкогольного опьянения.

К тому же сам 30-летний автомобилист из поселка Кутулик признался, что ехал из кафе. Составлен протокол «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также до двух лет лишения водительских прав.

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