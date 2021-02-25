Пьяный полицейский из Бурятии устроил ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Бурятии произошло очередное резонансное ДТП. Только на этот раз аварию спровоцировал не бывший зек на угнанном Лексусе, как это было в случае с двумя погибшими подростками, а полицейский.

Итак, по версии следствия, ночью, 24 февраля, 27- летний следователь МВД по Кижингинскому району, пьяным сел за руль «TOYOTA Mark-II», посадил в салон трех пассажиров и поехал кататься по селу Кижинга. Проезжая улицу Трактовая, он не справился с управлением, и врезался в столб электрической опоры.

- На месте погибла 21-летняя девушка, которая находилась в японском авто, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Еще два пассажира 22 -летний мужчина и 20- летняя девушка получили травмы. После ДТП, водитель Тойоты сам остановил случайно проезжающий мимо автомобиль скорой помощи. В отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, находящимся в состоянии опьянения».

Добавим, что на допросе полицейский признал свою вину и рассказал следователям подробности аварии. Тем временем в республиканском МВД уже подтвердили трагическую аварию с участием своего сотрудника.

- Он попал в ДТП на личном автомобиле, в свободное от службы время, - пояснили в пресс-службе МВД России по Бурятии. – Сейчас у нас проходит служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание.

Также руководство полиции Бурятии привлечь к строгой дисциплинарной ответственности начальников сотрудника.

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