Трое жителей Черемхово вымогали у мужчины 100 тысяч рублей

Оружие, которое хранилось у вымогателей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемхово задержаны трое сообщников, которые в стиле лихих 90-х годов вымогали 100 тысяч рублей у местного жителя. Кроме этого, они грозились забрать автомобиль мужчины. Тот обратился в полицию. Вычислить и задержать вымогателей сыщикам удалось совместно с сотрудниками УФСБ Приангарья.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Двух обвиняемых уже заключили под стражу. Это мужчины 21 и 22 лет.

Третьего 28-летнего сообщника обязали явиться в отдел.

Кстати, во время обыска у троицы нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы. Сейчас полицейские выясняют, причастны ли вымогатели к другим преступлениям.

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