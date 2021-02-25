Срочника-дезертира, сбежавшего из части 16 лет назад, нашли после его смерти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Забайкалье спустя 16 лет удалось найти срочника-дезертира, который удачно скрывался после побега из войсковой части 52410. Вот только перед военным судом, бывший защитник Родины так и не предстанет. Да и про то, где он прятался все это время также уже не расскажет. Но, обо всем по порядку.

История рядового Алексея Алексеева (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) началась в сентябре 2004 года. Тогда срочник решил не ждать дембеля и сбежал прямо с танкодрома в поселке Песчанка, где он находился в составе рабочей команды. Сослуживцы рассказали, что вечером он ушел в лес и в подразделение не вернулся. Его поиски начались после того, как солдата не досчитались на вечерней поверке.

По горячим следам беглеца найти не удалось. Тогда военные следователи рассмотрели все возможные версии таинственного исчезновения рядового Алексеева. Думали, что парень и вовсе погиб. Например, утонул в танковом бассейне для подводного вождения или его убили сослуживцы. Но, ни одна из этих версий не подтвердилась.

Первая весть о дезертире Алексееве пришла спустя ровно 16 лет – 29 сентября 2020 года.

- В тот день в частном доме в Чите нашли тело мужчины, - рассказывают в Главном военном следственном управлении СУ СК России. – Гражданская жена погибшего никаких документов, удостоверяющих его личность полиции не предоставила, сославшись на то, что они сгорели. Кроме того, в базах МВД мужчина не числился.

Распознать его личность и выяснить, что это рядовой Алексеев удалось благодаря дактилоскопической экспертизе. Дело в том, что осенью 2004 года, сразу после побега срочника, следователи запросили сведения о дактилоскопической регистрации и саму дактилоскопическую карту призывника из военного комиссариата по месту его призыва. Затем ее внесли в электронную базу АДИС «Папилон». Осенью 2020 года, полицейские, дактилоскопировали тело найденного мужчины и проверив данные по базе «Папилон», выяснили, что это тот самый дезертир.

После этого, предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено и назначена дактилоскопическая судебная экспертиза. Она показала, что идентичность следов рук погибшего и разыскиваемого военнослужащего совпадают. Кроме этого, своего сына по фотографии опознала мать дезертира, которая живет в Новосибирске. После этого, дело было закрыто.

Военные следователи добавляют, что за 2020 год удалось найти 288 военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Из них 115 человек вернулись добровольно, 173 задержали.

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