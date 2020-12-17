Иркутский дезертир осужден за убийство 21-летней давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске спустя 21 год поставлена точка в деле дезертира Александра Маркова (имя и фамилия изменены, прим. ред.) Его история началась еще в октябре 1999 года. Тогда, Александру, который проходил срочную военную службу, удалось сбежать из части. По горячим следам найти его не удалось. Первые новости о нем появились спустя два месяца, в новогодние праздники. В ночь с 30 на 31 декабря 1999-го он застрелил из охотничьего ружья своего знакомого. Трагедия произошла во время ссоры.

Но даже после этого преступления, дезертира схватить не удалось. Более того, он исчез, и удачно скрывался 21 год. На след дезертира удалось выйти лишь в июле 2020 года. Мужчину признали виновным по двум статьям: «Дезертирство» и «Убийство». На днях бывший срочник услышал приговор Иркутского гарнизонного военного суда.

- Его приговорили к 11 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры России. – Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дезертир из Бурятии трижды сбегал из части и 11 лет скрывался в Санкт-Петербурге (Подробности)

Контрактник из Бурятии выиграл миллион рублей и тут же дезертировал из армии (Подробности)