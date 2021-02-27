Спасатели на Байкале вытащили из снежных заносов три автомобиля.

Сибирские зимы суровы, а Байкал никогда не щадил тех, кто относились к нему легкомысленно. Собственно, это аксиома. Но именно на пренебрежении ею чаще всего и попадаются те, кого потом приходится выручать спасателям. Так, на севере Байкала спасатели извлекли из снежных заносов три автомобиля, в них находилось девять человек. И, судя по всему, выехав из дому, они не захватили с собой лопат!

- Вызов поступил ранним утром 26 февраля через диспетчера по Северобайкальскому району Бурятии, - сообщают подробности в пресс-службе Байкальского поисково- спасательного отряда. -Он сообщил, что в 15 километрах от села Байкальское три автомобиля «Тoyota Land Cruiser», «УАЗ» и «Toyota Premio» застряли в снежных заносах, пассажиры замерзают.

На выручку попавшим в снежный плен с базы Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО выехали шесть спасателей на автомобиле «УАЗ» с двумя снегоходами на борту. При помощи шанцевого инструмента ( это обычные лопаты - ред. ) автомобили были освобождены из заносов. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.