Земельный участок жительницы Иркутска продали с торгов из-за крупного долга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заняла у жителя Иркутска более 900 тысяч рублей и не отдала заем в срок. Мужчина обратился в суд, решение которого было озвучено в его пользу. Исполнение его поручили судебным приставам Свердловского отделения Иркутска.

Специалисты ознакомили неплательщицу с положением дел, но так как долг погашен добровольно не был, приставы описали и арестовали ее земельный участок. Земля, которая находится в микрорайоне Николав Посад в поселке Маркова, впоследствии была передана на торги.

- Полученных от принудительной реализации земельного участка в Иркутском районе оказалось достаточно для погашения имеющейся задолженности, включая исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей, - рассказала пресс-службе УФССП России в Приангарье ведущий судебный пристав-исполнитель Свердловского отделения Иркутска Татьяна Цветкова.

Средства были переданы займодателю.

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