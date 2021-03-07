Женщины составляют 53,7% населения Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 11 девчонок - по статистике 10 ребят. Реальное соотношение не слишком отличается от того, что описано в песне из советского фильма «Девчата». Иркутскстат приводит конкретные цифры: в Приангарье на каждую тысячу мужчин приходится 1162 женщины. Получается, что представительницы прекрасного пола - это больше половины населения региона. Кто они, сколько им лет, где живут и чем занимаются? К 8 марта аналитики составили подробный портрет сибирячек.

Итак, в основном, это городские леди (79,2%), их средний возраст - 40 лет.

- Женщины в среднем старше мужчин на пять лет за счет большей продолжительности жизни, - рассказывают аналитики. - Они живут в среднем 75 лет, «бабий век» на 11 лет длинней мужского. В Приангарье есть 89 женщин, чей возраст - 100 лет и более.

Сибирячки в расцвете сил стремятся быть, что называется, сильными и независимыми. Поэтому активно посвящают себя работе: и развиваются, и деньги зарабатывают. Где чаще всего трудятся представительницы прекрасного пола? Сфера номер один - торговля и общепит. Образование, здравоохранение и соцуслуги - тоже типично "женские" области. Около 81-84% всех врачей и педагогов в Приангарье - именно прекрасные дамы.

Несмотря на плотный рабочий график, сибирячки находят время и на семейный очаг.

- В 2020 году в Иркутской области зарегистрировано 14 тысяч новых семей, 27,1 тысяча женщин стали мамами, из них каждая третья родила своего первенца, - добавили в Иркутскстате.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1,2 миллиона женщин живет в Иркутской области

Это 53,7% от всего населения региона.

79,2% женщин в Приангарье - горожанки и 20,8% - сельчанки.

Представительницы прекрасного пола - это 48,5% занятого населения региона.