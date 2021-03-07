Золотые кольца и цветы за год подорожали сильнее других подарков к 8 марта в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выбрать подарок к 8 марта – та еще головоломка для мужчин. Предпочтения меняются, и удивить родных и близких все сложнее. Но есть, конечно, беспроигрышные варианты: цветы, конфеты, украшения… На них нынче придется раскошелиться. В Иркутскстате рассказали, что самые популярные презенты для женщин за год заметно прибавили в цене.

Так, сильнее всего подорожали золотые кольца – на 30,2%. За один грамм придется отдать 4445 рублей. Букеты цветов стали недоступнее на 10,8% - теперь за один бутон попросят в среднем 142 рубля. Вот и считаем, во сколько обойдется «миллион алых роз» для любимой.

Далее, на 6,7% выросла цена на шампанское к праздничному ужину, на 4,7% - на шоколадные конфеты. В пределах 5% подорожали билеты на выставки и концерты, ужин в ресторане, туалетная вода. Меньше всего поменялись ценники на крем для лица и мягкие игрушки - около 3%.

А подешевели только смартфоны, и то буквально на сотые доли процента.

Средние цены на презенты к 8 марта в Иркутской области. Фото: Иркутскстат.

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