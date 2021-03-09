Свидетелей смертельного ДТП разыскивают в Иркутской области
Фото: Иван ВИСЛОВ
Следователи и дорожные полицейские Иркутской области разыскивают свидетелей смертельного ДТП, которое произошло около 00.00 часов, 18 февраля 2021 года на трассе «Сибирь». При въезде в село Тулушка Куйтйнского района, столкнулись черный Мицубиси Л 200, и серый УАЗ-220695. Погибли водители обеих машин.
- Свидетелями ДТП могли быть водитель и пассажир автомобиля «Форд Фокус», предположительно серебристого цвета, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Кроме того, полицейские ищут очевидцев, которые останавливались и пытались оказать помощь пострадавшим, либо находились на месте ДТП.
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