Свидетелей смертельного ДТП разыскивают в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи и дорожные полицейские Иркутской области разыскивают свидетелей смертельного ДТП, которое произошло около 00.00 часов, 18 февраля 2021 года на трассе «Сибирь». При въезде в село Тулушка Куйтйнского района, столкнулись черный Мицубиси Л 200, и серый УАЗ-220695. Погибли водители обеих машин.

- Свидетелями ДТП могли быть водитель и пассажир автомобиля «Форд Фокус», предположительно серебристого цвета, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Кроме того, полицейские ищут очевидцев, которые останавливались и пытались оказать помощь пострадавшим, либо находились на месте ДТП.

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