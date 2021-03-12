Проезд по улице Ширямова, в районе аэропорта, ограничат в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 12 по 31 марта ограничат проезд по одной из автомобильных полос на улице Ширямова напротив здания аэропорта. Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, прямо напротив аэровокзала внутренних воздушных линий в направлении улицы Советской проведут аварийный ремонт трубопроводов тепловой сети.

Водителей просят быть предельно внимательными на этом участке дороги.

Напомним, что вскоре в Иркутске должны расширить улицу Баррикад, в районе «Знаменского» рынка. Там начали сносить 12 павильонов, которые установлены незаконно. Как рассказали в городской администрации, демонтаж планируют завершить до конца марта этого года. (Подробности)

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