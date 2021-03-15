19 ДТП произошло в Иркутске и пригороде за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 8 по 14 марта произошли 19 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД «Иркутское». Полицейские отмечают, что в этих авариях пострадали 23 человека, в том числе двое детей.

К несчастью, на дорогах города на минувшей неделе погиб один человек – пешеход. Пенсионерка попала под колеса автобуса на улице Розы Люксембург и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Статистика ДТП такова: за прошлую неделю произошло 9 столкновений транспорта, 8 наездов на пешеходов, один пассажир упал в транспорте, один автомобилист съехал с дороги.

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