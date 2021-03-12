Автобус насмерть сбил 67-летнюю женщину в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Трагическая авария произошла вечером, 12 марта в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Около 18.30 часов, водитель автобуса, который ехал по улице Розы Люксембург, сбил 67-летнюю женщину. Оказалось, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

- От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас на месте ДТП работают дорожные полицейские, которые выясняют все подробности происшествия. Инспекторы ГИБДД еще раз призывают пешеходов переходить дорогу только по «зебре».

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