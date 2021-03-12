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Происшествия12 марта 2021 10:28

Землетрясение 12 марта 2021 года в Иркутске силой в 4 балла произошло в 15.05

Эпицентр землетрясения 12 марта, которое ощутили в Иркутске, находился в Монголии
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Землетрясение произошло 12 марта 2021 года в Иркутске

Землетрясение в Иркутске 12 марта 2021 ощутили многие. Подземные толчки в 3-4 балла сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в 15.05 по местному времени. По предварительной информации, эпицентр находился в Монголии, в акватории озера Хубсугул ,у границы с Россией. Интенсивность в эпицентре составила 7 баллов, энергетический класс 12,7.

Землетрясение 12 марта 2021 года в Иркутске. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук

Также подземные толчки в 4 балла почувствовали жители бурятского поселка Монды в Тункинском районе. В Аршане - 2-3 балла.

- Разрушений нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Звонков на телефон доверия не поступало.

Напомним, землетрясения в Монголии у границы с Россией началась 12 января 2021 года. Интенсивность ощутимых толчков в Иркутске составили 5 баллов. После этого произошло уже 233 афтершоков. Сейсмологи успокаивают, что бояться афтершоков не стоит.

- На самом деле афтершоки после землетрясения могут продолжаться месяцами и даже годами, - рассказывала "КП"-"Иркутск" директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - Это абсолютно нормальное явление. От них никуда не деться.

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