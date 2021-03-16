Проезд через ж/д переезд в Култуке ограничат 16 и 17 марта Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Сегодня, 16 марта, а также 17 числа в поселке Култук в Иркутской области будет ограничено движение через железнодорожный переезд.

- На железнодорожном переезде 5302 км ВСЖД на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук – Монды будут проводить ремонтные работы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. – Просим отнестись с пониманием.

Как говорят специалисты, ремонт начнут 16 числа в 16.00, а закончить планируют в час ночи 17 марта. Кстати, железнодорожники отмечают, что водители, чьи автомобили по высоте ниже 3.4 метров, могут объехать ж/д переезд. Объезд находится под железнодорожным мостом.

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