Футболисты из Иркутской области Федор Кудряшов и Роман Зобнин вызваны в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира 2022

Роман Зобнин №11 и Федор Кудряшов №13 снова в сборной России! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши земляки снова в сборной России по футболу! 33-летний братчанин Федор Кудряшов, который сейчас играет за турецкий «Антальяспор» и 27-летний иркутянин Роман Зобнин, защищающий цвета московского «Спартака», вновь вызваны в состав национальной дружины. Главный тренер Станислав Черчесов пригласил сибиряков на мартовские отборочные матчи чемпионата мира 2022 против Мальты, Словении и Словакии. Одним из первых состав команды изучил отец Федора Кудряшова, Василий, который болеет за сына из Братска.

- О вызове в команду Федор знал заранее, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Василий Кудряшов. – Говорит, Черчесов звонил ему несколько дней назад и говорил быть готовым. То, что сын уже в таком возрасте до сих пор играет в сборной, меня не удивляет. Я смотрю почти все его матчи в Турции. Федор играет почти все матчи без замен. А игровая практика очень важна. К тому же его игрой в «Антальяспоре» довольны.

Федор Кудряшов с отцом. Фото: личный архив Василия Кудряшова

В 2018 году Василий Кудряшов исполнил свою мечту. Увидел сына в форме сборной на домашнем чемпионате мира. Теперь надеется, что Федора включат в состав на чемпионат Европы, который пройдет этим летом в нескольких странах Европы, в том числе в России. Напомним, турнир перенесли с 2020 года из-за коронавируса.

- Если Федора возьмут в команду, обязательно съезжу на игру сборной в Санкт-Петербург, - улыбается отец футболиста. – Ну а пока буду стараться не пропускать ни одного его матча по телевизору.

КОНКРЕТНО

Когда болеем за наших в ближайших матчах

24 марта: Россия-Мальта

27 марта: Россия-Словения

30 марта Россия-Словакия

ДОСЬЕ «КП»

Федор Кудряшов

Федор Кудряшов родился 5 апреля 1987 года в поселке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области.

В 9 лет он переехал с семьей в Братск, где и начал заниматься футболом. Кроме братского "Сибиряка" Федор играл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек», «Ростов», в составе которого он выигрывал серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33-х лучших футболистов. Также Федор играл за казанский «Рубин», «Сочи», турецкий "Истанбул". Сейчас выступает за турецкий «Антальяспор».

Роман Зобнин

Родился 11 февраля 1994 года в Иркутске

Амплуа: полузащитник

Футболом начал заниматься в футбольной команде «Звезда» (Иркутск). В 10 лет переехал в Тольятти.

Клубы в карьере: «Академия» (Тольятти), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва)

Достижения: чемпион России 2017, обладатель Суперкубка России 2017, бронзовый призер чемпионата России 2018.

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