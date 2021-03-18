Полиция просит опознать братчанина, расплатившегося чужой картой за продукты и одежду Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Возможно, вы узнаете данного молодого человека и позвоните в полицию или сам житель Братска, поняв, что тайное стало явным, явится в участок. Мужчина, которого запечатлели камеры видеонаблюдения (см.фото), совершил ряд покупок в торговых центрах и магазинах, расплатившись при этом чужой банковской картой. Парень с 7 по 9 марта купил продукты, алкогольные напитки и даже одежду.

Владелица «пластика» понял, что его карта утеряна, только после того, как на мобильный телефон начали приходить смс-сообщения о трате средств со счета. Тогда то девушка и обратилась в полицию. Всего с карты было списано 16.5 тысяч рублей.

- Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили мужчину, возможно причастного к совершению финансовых операций, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Подозреваемого на вид примерно 35 лет. Он среднего роста и телосложения.

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