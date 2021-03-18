Поиски пропавшей без вести 11-летней школьницы завершены в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 11-летней девочки из Усть-Илимска, полицейским сообщила директор школы. Она рассказала, что днем, 16 марта ученица 4 класса не пришла на занятия. Оказалось, что школьница еще накануне ушла из дома и не вернулась. Родители начали сами искать ребенка, но найти не смогли.

Помимо 50 полицейских, к поискам подключились волонтеры. Через три часа девочку нашли. Оказалось, что она пришла в гости к подружке и осталась у нее ночевать.

- Девочка возвращена родителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Семью поставили на профилактический учет. В отношении законного представителя составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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