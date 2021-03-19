Пробки в 8 баллов образовались вечером, 19 марта в Иркутске. Фото: "Яндекс.Пробки"

Не получится быстро вернуться с работы домой, вечером, 19 сентября у некоторых иркутских автомобилистов. Дело в том, что на городских улицах образовались километровые пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.43, Иркутск сковали заторы в 8 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час, и к 20.00 достигнут 4 баллов.

Итак, движение затруднено на улицах Ленина, 3 Июля, Карла Либкнехта, Кожова, Марата, Некрасова, Баррикад, Тимирязева, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, на Академической, Синюшиной Горе, Лермонтова, Старо-Кузьмихинской.

Чтобы не попасть в затор, водителям стоит заранее выбирать пути объезда.

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