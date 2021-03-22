Еще 180 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки опасной инфекцией заразились еще 180 человек. Таким образом, с начала распространения COVID-19 в нашем регионе уже 60 209 зараженных. Госпитализировано на данный момент 1 553 сибиряка. Такие данные 22 марта приводит оперативный штаб.

Увы, но увеличивается и количество умерших. За сутки от коронавируса скончались 7 пациентов. В общей сложности у нас уже 2 050 жертв инфекции. Еще 255 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил 1 человек.

Есть и приятные новости. Болезнь победил еще 41 житель Приангарья. Всего, у нас 57 787 выздоровевших. Врачи по-прежнему советуют сибирякам носить медицинские маски в общественных местах.

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