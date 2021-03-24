Синоптики предупредили о сильном ветре и снегопаде в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное ухудшение погоды ожидается в Иркутской области. По прогнозу синоптиков, в среду, 25 марта в западных, центральных, южных районах Приангарья местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Также пройдет мокрый снег и снег.

- В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья и вовсе возможен сход снежных лавин, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Из-за непогоды, спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы. Если все таки решитесь на поход, перед поездкой ознакомьтесь с прогнозом погоды в той местности, куда вы направляетесь. Не забудьте взять теплые вещи и телефоны для связи.

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