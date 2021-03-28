Пожарные спасают от подтопления дома в поселке Хомутово под Иркутском

Пожарные спасают от подтопления дома в поселке Хомутово Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутском районе пожарные спасают от подтопления жилые дома в микрорайоне Западный в поселке Хомутово. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью, сотрудники Иркутского пожарно-спасательного гарнизона установили на водоотводной канал пожарно-насосную станцию и соорудили магистральную линию для откачки талой воды. Длина водоотводящей конструкции получилась около километра.

- Всего на территории Хомутовского муниципального образования на сегодняшний день в зону подтопления попадают 16 участков, - отметили в Главке регионального МЧС.

На месте работают семь пожарных на двух спецмашинах.

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