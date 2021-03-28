Движение ограничат по улице Станиславского с 29 марта в Иркутске. Фото: Оператор Теплосети

В Иркутске с девяти утра 29 марта ограничат движение автомобильного транспорта на улице Станиславского. Проезда не будет по правой полосе дороги от улицы Депутатская до улицы Красноказачья.

- На данном участке будут проводиться работы по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома № 33 по улице Станиславского, - сообщает Оператор Теплосети Иркутска. – Место ремонта указано в приложении Яндекс.Пробки. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Водителей транспорта просят простраивать свой маршрут заранее, если он должен был пролегать по улице Станиславского. Управиться с ремонтом специалисты планируют до восьми вечера 5 апреля.

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