Погода в Иркутске: 29 марта в городе переменная облачность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 29 марта, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, будет замечательной для прогулок. В областном центре сегодня без осадков, облачность переменчивая. Ветер дует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

- Днем воздух в городе прогреется до +7…+9, - отмечают метеорологи.

Как сообщает Яндекс, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 715 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 67%. Но по данным сотрудников Гидрометцентра России, это изменится уже завтра - на этой рабочей неделе в Иркутске дважды будет идти дождь.

Что касается прогноза погоды в Иркутской области – в регионе местами пойдет небольшой снег 29 марта, столбики уличных термометров покажут до +6….+11, в низинах может быть -2.

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