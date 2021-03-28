Синоптики рассказали, что в Иркутске дважды пойдет дождь на предстоящей неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Весна в городе! Фактическая, не календарная. Столбики термометров в дневное время уже больше недели показывают только плюсовые значения, что несказанно радует иркутян. Небольшое похолодание, которое синоптики обещают в конце марта, так же будет незначительным, за окном по-прежнему ожидается плюс. И неудивительно, что метеорологи предупреждают иркутян о дожде. Как рассказали специалисты Гидрометцентра России, он прольется в областном центре на предстоящей неделе дважды.

В понедельник, осадков в столице Приангарья не прогнозируют, но и солнечного тепла ждать не стоит. Небо затянут облака. Ветер 29 числа сибиряков не побеспокоит, по прогнозу его скорость составит всего 2 м/с. Воздух прогреется до +9.

Первый дождь ожидается в Иркутске во вторник, 30 марта. Выпадет до 1, 6 миллиметров осадков. Облачность в этот день будет переменчивая, влажность воздуха – повышенная, до 87%. Ветер также до 2 м/с, днем до +10.

В среду, 31 марта, снова переменная облачность, но уже без осадков, практически штиль – 1 м/с – и до +7. В четверг, 1 апреля, жителей областного центра ждет второй дождь за неделю. Он будет не такой обильный. Метеорологи обещают 0, 2 миллиметра осадков и не такую сильную влажность – 56%. Но будет холоднее, всего +6. Кстати, в ночь на 1 апреля в Иркутске и вовсе пойдет снег.

В пятницу, 2 апреля погода уже наладится. На небе изредка станет проглядывать солнышко, столбики уличных термометров покажут +8. В субботу за окном будет +9. В эта дни ветер не превысить скорости выше 2 м/с. Кстати сотрудники Иркутского Гидрометцентра уже поделились с КП-Иркутск прогнозом на апрель - он здесь.

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