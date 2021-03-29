Один человек погиб, 24 пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Трамвайная остановка, где под колесами Мерседеса погибла женщина. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске и Иркутском районе на минувшей неделе произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. В ДТП с 22 по 28 марта пострадали 20 взрослых, 4 ребенка, погиб от наезда автомобиля один пешеход. Это была 46-летняя женщина.

Водитель Мерседеса насмерть сбил иркутянку, когда та переходила дорогу в районе трамвайной остановке на улице Декабрьских Событий 22 марта. За рулем сидел 24-летний мужчина, ранее уже не раз нарушавший ПДД. Полицейские, кстати, разыскивают очевидцев данной трагедии.

- Всего на минувшей неделе было зарегистрировано 10 столкновений, 4 наезда на пешеходов, один на стоящее ТС, один наезд на велосипедиста, один – на препятствие, - сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

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