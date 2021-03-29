Полеты из Иркутска в Дубай возобновятся с 5 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для иркутян, которые планируют провести ближайший отпуск за границей. Еще один международный перелет возобновляют в аэропорту столицы Приангарья. С 5 мая одна из авиакомпаний планирует начать полеты в Дубай. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Иркутска.

Напомним, из международных курортных направлений на сегодняшний день открыта только Турция. Полеты в Анталью возобновились 23 марта. Также открыты полеты в Киргизию. Улететь можно в город Ош и Бишкек.

Также есть выбор для тех, кто планирует отдохнуть на российских курортах. В этом сезоне напрямую из Иркутска можно отправиться в Сочи. Полеты начнутся с 1 апреля. С 18 апреля начнутся перелеты в Симферополь, а с 24 мая в Краснодар.

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