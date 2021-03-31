Пьяный водитель автобуса из Нижнеудинска сбил пешехода Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла 29 марта в Нижнеудинске. На улице Гоголя, водитель пассажирского автобуса сбил женщину, которая шла по краю проезжей части. С полученными травмами 45-летнюю пострадавшую отвезли в больницу.

Что касается 60-летнего водителя автобуса, то прибывшие полицейские выяснили, что он был пьян в момент ДТП. Это подтвердила проведенная экспертиза. Теперь мужчина, наверняка останется без работы.

- Ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас тяжесть травм пострадавшей женщины определяют врачи.

Чтобы избежать подобных аварий, дорожные полицейские в очередной раз призывают автомобилистов не садиться за руль пьяными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Налетчиков, которые украли из дома предпринимателя 4 миллиона рублей, нашли по ДНК (Подробности)

Буйного пассажира сняли с рейса Иркутск-Москва (Подробности)