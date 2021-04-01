Сибиряк отдал бывшей жене холодильник и посуду после вмешательства приставов Фото: Евгения ГУСЕВА

Разведенная пара в городе Тайшет Иркутской области не смогла поделить нажитое имущество. Бывший муж решил не отдавать женщине часть мебели, техники, посуды и белья. Тогда экс-супруга решила отсудить свою часть. В суде встали на сторону женщины и постановили – поделить. Тогда к мужчине пришли судебные приставы и сообщили, что его ждет, если он будет противиться – административный протокол.

- Не желая быть привлеченным к административной ответственности, житель Тайшета передал бывшей жене холодильник, кухонный гарнитур, стиральную машину, шкафы, телевизор, посуду, шторы, постельное белье и другое, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

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