Мужчину, совершившего особо тяжкое преступление, разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внимание, жители Иркутска! Полицейские и следователи разыскивают Вячеслава Болтовского, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Что именно совершил мужчина, в интересах следствия не уточняется.

Зато есть особые приметы разыскиваемого. Их сообщают в ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. Итак, на вид мужчине 37-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. У него прямые темно-русые волосы, зеленые глаза и широкие дугообразные темные брови.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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