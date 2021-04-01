Режим самоизоляции для пожилых жителей Иркутской области продлили до 14 апреля

Режим самоизоляции для пожилых жителей Иркутской области продлили, работающие пенсионеры могут брать больничные. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на то, что коронавирус постепенно уходит, и ограничений в Иркутской области остается все меньше, пожилым людям все-таки еще нужно поберечься.

Для сибиряков старше 65 лет снова продлили режим самоизоляции, на этот раз - до 14 апреля. Это значит, что работающие пенсионеры в Приангарье могут, как и прежде, оформлять больничный лист.

Защитные повязки тоже рано снимать - масочный режим в Иркутской области еще не отменен.

Тем временем, в Приангарье 95 тысяч человек уже привились от коронавируса первым компонентом. По данным на 1 апреля, больше всего вакцинированных в Иркутске - 37763, Ангарске - 8842, Братске - 7217, Усть-Кутском районе - 3025 и Усть-Илимске - 3024.

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