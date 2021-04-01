Движение по улице Полины Осипенко временно запретят в Иркутске с 6 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске с 6 апреля будет запрещено движение транспорта по улице Полины Осипенко. Недоступным для проезда станет участок от улицы Сурикова до улицы Цесовская набережная.

- Объезжать закрытую часть улицы следует по улице Бурлова и бульвару Гагарина, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Трудности для автомобилистов вызваны строительством административного здания в данном районе. Строители обещают управиться до конца весны. Проезд по данному участку улицы Полины Осипенко обещают открыть 30 мая.

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