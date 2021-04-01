Движение по улице Полины Осипенко временно запретят в Иркутске с 6 апреля
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутске с 6 апреля будет запрещено движение транспорта по улице Полины Осипенко. Недоступным для проезда станет участок от улицы Сурикова до улицы Цесовская набережная.
- Объезжать закрытую часть улицы следует по улице Бурлова и бульвару Гагарина, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Трудности для автомобилистов вызваны строительством административного здания в данном районе. Строители обещают управиться до конца весны. Проезд по данному участку улицы Полины Осипенко обещают открыть 30 мая.
Читайте также:
На работу только вплавь,а в магазин - через огороды: в Иркутской области из-за весеннего паводка подтоплены 204 участка в 6 селах. Талыми водами накрыло и 3 садоводства (подробности)
Генеральную уборку проведут в Иркутске. Мэр Иркутска поручил привести областной центр в порядок к 1 Мая (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08