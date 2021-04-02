Сибиряк убил знакомую, ударив ее ножом более 20 раз Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жестокое убийство 28-летней женщины произошло в Тулуне 30 августа 2020 года. Ее тело нашли в лесу. Оказалось, женщину зарезали. Сыщикам удалось по горячим следам выйти на след убийцы. Им оказался 26-летний знакомый погибшей. На допросе он признался, что все произошло во время ссоры.

- Мужчина рассказал, что поругавшись со знакомой, нанес ей более 20 ударов ножом, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Затем он перевез тело погибшей вглубь леса, а ее личные вещи и нож выбросил в реку.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уже завершено. Вскоре состоится суд.

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