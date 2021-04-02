Пенсионерка из Братска заказала через интернет костюмы, а получила ночнушку. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пенсионерка из Братска, чтобы избавить себя от изнурительных походов по магазинам, заказывает все необходимое через интернет. Но в этот раз покупка была неудачной.

По словам пенсионерки, спустя несколько минут после очередного заказа, с женщиной связался менеджер компании и предложил увеличить количество вещей, чтобы получить бесплатную доставку.

Женщине показалось это предложение выгодным, увеличив заказ и оплатив товар, ждала доставку. Однако получив долгожданную посылку, 60-летняя братчанка обнаружила внутри совсем не то, что ожидала. Вместо трёх женских костюмов в коробке оказалась ночная рубашка и много бумаги для создания объема. Попытавшись связаться с продавцами и не получив ответа, расстроенная пенсионерка написала заявление, чтобы вернуть свои потраченные 4 тысячи за заказ.

--На данный момент проводится проверка по заявлению местной жительницы,- сообщает пресс служба ГУ МВД по Иркутской области. -Удастся ли вернуть свои деньги—пока не известно.

Полиция рекомендует перед оформлением посылок через интернет, тщательно проверить сайт продавца на надежность и внимательно просмотреть отзывы других покупателей, чтобы не попасть впросак.