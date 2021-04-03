17-летний подросток на родительском джипе устроил погоню с полицейскими в Ангарске

17-летний подросток на родительском джипе устроил погоню с полицейскими Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне в Ангарске 17-летний подросток за рулем родительского джипа устроил гонки с полицейскими. Парень тайком взял "Тойоту Ленд Крузер", чтобы покатать друзей, но машину на дороге быстро приметили полицейские - водитель нарушал правила движения. А в ответ на требование остановиться только прибавил газу.

- Нарушитель создавал аварийные ситуации, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Во дворе одного из жилых микрорайонов иномарку удалось заблокировать.

После гонок двигатель в машине до того перегрелся, что она загорелась. Пришлось вызывать пожарных и тушить огонь.

За вождение без прав и за то, что не остановился по требованию полицейских, на парня составили несколько административных протоколов. А джип отправили на арестплощадку.

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