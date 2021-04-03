Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Ангарске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поздней ночью 3 апреля в Ангарске загорелась многоэтажка. Жильцы стали выбегать из дома. Сами спаслись 28 человек, еще 48 вывели пожарные. Трое человек пострадали.

- Горела колясочная на первом этаже с выходом в коридор, в подъезде было сильное задымление, - рассказали в аккаунте ГУ МЧС по Иркутской области в "Инстаграме".

Поэтому еще 18 жильцов сотрудники МЧС спасали уже из окон и балконов квартир, с помощью механических лестниц.

Пожар потушили примерно за 15 минут, выгорело 30 квадратных метров. Из-за чего вспыхнул огонь, пока выясняется.

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