Два человека пострадали при утечке аммиака в цеху Иркутского хладокомбината Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧП случилось в одном из цехов Иркутского хладокомбината, по улице Медведева. Днем 2 апреля там произошла незначительная утечка паров аммиака. Пострадали двое рабочих, которых сразу доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Авария удалось быстро ликвидировать, угрозы жителям города нет, - сообщили в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».

Сейчас на месте работают следователи. Они осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев аварии. Что стало причиной выбросов паров аммиака, пока выясняется.

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