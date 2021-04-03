Из-за весеннего паводка 160 участков остаются подтопленными в Иркутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье продолжаются паводки. Всего в регионе подтоплено 199 участков, из них 160 - в Иркутском районе. Сильнее всего досталось Хомутово. Также талые воды разгулялись в четырех садоводствах Иркутска, в Усольском районе и Нижнеудинске.

- На участках, попавших в зону подтопления, расположены 153 дома, в которых проживает 481 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Специалисты расчищают и углубляют каналы для отвода воды, возводят насыпи, откачивают воду с территорий жилых домов насосами и мотопомпам. Подтопленных зон становится меньше.

- В Иркутском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, - добавляют спасатели. - А в областном центре - режим повышенной готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На работу только вплавь,а в магазин - через огороды: в Иркутской области из-за весеннего паводка подтоплены 204 участка в 6 селах (подробности)