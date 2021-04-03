Еще девять пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области общее число заболевших коронавирусом, по данным оперативного штаба на 3 апреля, перевалило за 62 тысячи. За прошедшие сутки инфекция подтвердилась еще у 163 сибиряков. Чаще всего, по-прежнему, заражаются в Иркутске (плюс 70 новых случаев) и в Ангарске, где заболели еще 28 местных жителей.

Большинство из зараженных в регионе, 60248 человек, уже победили опасную инфекцию. На данный момент все еще лежат в больницах 1424 пациента с COVID-19. Надо отметить, что выздоравливает за сутки намного больше людей, чем заражается.

Умерли от коронавируса за время пандемии 2144 жителя Иркутской области. От других болезней скончались 262 человека, у которых также нашли ковид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасибо, что пятеро детей не остались без мамы»: сибирячка спустя 30 лет разыскала врача и поблагодарила за свое спасение (подробности)