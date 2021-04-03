МЧС: в горах Восточного Саяна и Прибайкалья могут сойти снежные лавины. Фото: пожарно-спасательная служба Иркутской области.

В Иркутске 4 апреля будет тепло и солнечно, а вот в других территориях Приангарья погода, вероятно, испортится.

- Ночью в западных, днем в северных и верхнеленских районах ожидается усиление ветра до 15 м/с, мокрый снег, - предупредили в ГУ МЧС по Иркутской области. - В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

Спасатели просят жителей региона быть осторожнее и в ненастье не ходить в горы. А если все же собираетесь в поход, то выбирайте проверенный маршрут, внимательно следите за изменениями погоды и предупреждениями о возможном сходе лавин. В случае ЧП звоните в экстренную службу.

В городах и поселках из-за ветра могут отключать электроэнергию.

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