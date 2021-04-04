Грузовик и автовоз столкнулись и загорелись на трассе в Бурятии. Фото: ГО ЧС по Бурятии.

Страшная авария произошла днем, 4 апреля на трассе в Бурятии. В Кабанском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и автовоз. Одна из фур, по предварительной информации, выехала на встречную полосу. От удара оба большегруза загорелись, в том числе машины, которые находились в автовозе. Огонь был виден на трассе в нескольких километрах от места аварии.

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, по предварительным данным, оба водителя погибли. Сейчас на месте работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Чтобы избежать подобных ДТП, полицейские еще раз советуют автомобилистам соблюдать правила дорожного движения на трассах и городских улицах.

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