Мошенница из Улан-Удэ обманывала клиентов, продавая морепродукты в соцсетях Фото: Александр ГЛУЗ

В Улан-Удэ удалось поймать мошенницу, которая придумала преступную схему нелегального заработка. В соцсетях она создала страницу по продаже свежих морепродуктов. Клиентам, которые к ней обращались, 25-летняя женщина говорила, что на днях планирует приехать в их регион и может привезти заказ. Но как только у нее делали заказ и переводили деньги, он прекращала переписку с покупателем.

- Таким образом ей удалось обмануть четырех жителей разных регионов страны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Он «заработала» на доверчивых людях 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Задержанной, которая уже возместила ущерб обманутым клиентам, избрали меру пресечения. Ее оставили под подпиской о невыезде.

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